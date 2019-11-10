مدرب غانا لـ «صدى البلد»: رمضان صبحى من أخطر اللاعبين فى أفريقيا..والجزائر فازت ببطولة الكبار و لم تصعد للصغار.. وتنظيم مصر مبهر

أكد إبراهيم تانكو المدير الفنى لمنتخب غانا الأوليمبيK أنه راض تمامًا بنتيجة التعادل مع الكاميرون و على حسن hستقبال المصريين لبعثة المنتخب الغانى وعلى حسن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.









جاء ذلك في حواره ل "صدى البلد" بمناسبة بطولة الامم الافريقية التي تستضيفها مصر حاليا. في البداية سآلناه..





هل أنت راض عن التعادل مع المنتخب الكاميرونى؟





نعم راض عن أداء فريقي.. فى أول خمسة عشر دقيقة كانت الكاميرون متسيدة اللقاء و كانت تلعب على جانبي الملعب و مسيطرين على وسط الملعب كما أنهم كانوا يضغطو نعلى فريقى ضغطًا متقدمًا و لكن بمرور الوقت استطعنا للعودة.





هل ترى أن التعادل فى الدقائق الأخيرة شىء جيد؟





أعتقد أن التعادل فى الدقائق الأخيرة شىء جيد و يدل على الإصرار الشديد من اللاعبين على عدم الخساراة كما أن التغييرات التى أجريناها على التشكيل جعلت من مستوانا أفضل واقتربنا من الفوز.





كيف ترى مباراة مصر القادمة؟





مباراة مصر فى غاية الصعوبة و جميع المباريات فى أى دور شديدة الصعوبة لدينا يومان للتجهيز لمصر و سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على منتخب الفراعنة.





من أخطر لاعب فى المنتخب المصرى؟





بالتأكيد جميع أفراد المنتخب المصرى على مستو عال و لكن رمضان صبحى واحد من أخطر اللاعبين فى القارة ككل والجميع يجب أن يعى ذلك وأعتقد أن مباراة المنتخب المصرى ستكون مباراة ممتعة للجميع.





هل توجد أندية لم ترسل لاعبيها بسبب عدم إدراج هذه البطولة كبطولة دولية؟





نعم هناك إثنى عشرة لاعب من أفضل اللاعبين فى القارة لم يأتوا معنا بسبب أن البطولة غير دولية و هؤلاء اللاعبين شاركوا معنا أثناء التصفيات وسوف يؤثر بالتأكيد بالسلب على آدائنا.





ما هي الفرق المرشحة للصعود للأولمبياد؟





من وجهة نظرى أن جميع الفرق على مستوى واحد و نحن لازلنا فى أول جولة ولن تجد عاقلا يستطيع التوقع من سوف يصعد الجميع يعمل بأقصى جهده ولا نعرف ماظذ سوف يحدث.





ما رأيك فى تنظيم البطولة حتى الأن؟





أنا فى غاية السعادة من التنظيم حتى الأن و كنت هنا مع منتخب غانا الأول أثناء بطولة الأمم الأفريقية و لا أجد فارقا كبيرا فى مستوى التنظيم فكلاهما مبهر وهذه عادة مصر.





هل خروج المنتخب المصرى الأول مبكرًا يمكن أن يؤثر على المنتخب الأوليمبى ؟





لا أرى ذلك مطلقًا فهذه بطولة و هذة بطولة أخرى كما أن اللاعبين فى هذا السن يريدون أن يثبتوا أنفسهم و أن يحترفوا فهذا يمثل عامل دعم معنوى كبير لهم و أكبر دليل على إختلاف البطولتين هو فوز المنتخب الجزائرى الأول بالبطولة و عدم صعود المنتخب الجزائرى الأوليمبى لهذه البطولة.



