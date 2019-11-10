الجدة والحفيد.. عاتبته على السهر خارج المنزل فأنهى حياتها بـ المنوفية

استيقظ أهالى مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية على مأساة لم يتخيل أحد أن يفقد الشاب أحمد صاحب المؤهل العالي عقله ويبيع دينه ودنياه ويقوم بقتل جدته بدم بارد ثم يقوم بإشعال النيران بجسدها ليخفي معالم جريمته بعد أن ضربها بعصا خشبية على رأسها لتلقى مصرعها على الفور.



بدأت الواقعة بعد زيارة أحمد صاحب الـ26 عاما بزيارة جدته التي تقيم بمفردها بمنزلها واعتاد على زيارتها لقضاء حوائجها وخدمتها نظرا لكبر سنها وعدم تمكنها من قضاء حوائجها.



وفي هذا اليوم وقعت مشادة كلامية بين السيدة العجوز وحفيدها لاعتراضها على سهره الدائم خارج المنزل وعدم سماعه توجيهاتها في هذا الموضوع وخلافهم الدائم على سهره المتواصل خارج المنزل.



وتطور النقاش بينهم وعلا صوتهم في المناقشة حتى فقد الشاب عقله والتقط قطعة خشبية ملقاة على الأرض وقام بضرب جدته بها لتنزف الدماء من رأسها على الأرض ليفاجأ بها تفارق الحياة وهي علي سريرها فيجلس واضعا رأسه بين كفيه نادما علي فعلته وعلى الذنب الذي اقترفه، ولكن شيطانه كان أسرع من أن يتركه ليرجع لعقله، وألهمه أن يتخلص من آثار جريمته حتى لا يفتضح أمره فقام بسكب البنزين على جثة جدته ثم أشعل بها النيران وفارق المنزل سريعا وادعى اشتعال النيران بالمنزل، وأنه كان خارجه وأن جدته بالداخل بمفردها.



تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد باحتراق منزل بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، وتم السيطرة على الحريق والذى تسبب فى مصرع فاطمة حامد 75 عاما ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق نارية، تم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



و قرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، لسرعة معرفة سبب الحريق ،توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد فهيم عبد الفتاح شديد 26 عاما مؤهل عالى وان المجني عليها مقيمة بذات العقار، وأن المتوفية هي خالة والده ويتردد عليها من حين لآخر لخدمتها



وبمواجهة المتهم بما أسفر عن التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه ويبن المجنى عليها لمنعها له الخروج من المنزل قام على إثرها بالتعدى عليها بعصا خشبية التى أودت بحياتها وإلقائها على السرير وسكب بنزين عليها وإشعال النار بها، وتم ضبط العصا المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت بتشريح الجثة.

