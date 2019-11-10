التموين: مد تظلمات المستبعدين من البطاقات يعطي مرونة لهم

وصف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراره الصادر بمد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية لنهاية نوفمبر الجاري، بأنه يعطي مرونة للمستحقين من تلك الفئات لإعادتهم مرة أخري للمنظومة التموينية.



أوضح " المصليحي" في تصريحات له اليوم، أن الوزارة مهتمة بمد تلك المهلة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوصيل الدعم لمستحقيه والاهتمام بمحدودي الدخل باعتبارهم ضمن أولويات القيادة السياسية والحكومة.



أشار " المصيلحي" أن الوزارة أصدرت تعليماتها لمكاتبها ومديرياتها التابعة علي مستوي الجمهورية باستقبال كافة التظلمات التي يقدمها المواطنين.



وأضاف أن المكاتب التموينية والمديريات أصبحت حاليا تتابع عمليات اعادة المواطنين المستحقين للدعم والبت في التظلمات المقدمة.

