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حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة جهودها الأمنية لإستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (إحدى السيدات - "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بمحطة السكك الحديدية بطنطا بالغربية ، وبحوزتها (25 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، و ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية") ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح" حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، و ضبط (أحد ألأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (13) قضية متنوعة حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية.

فيما تم ضبط (أحد ألأشخاص - "له معلومات جنائية") حال قيامه بسرقة (هاتف محمول) بأسلوب النشل من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالعباسية.

ضبط (عاطلان – "لهما معلومات جنائية").. حال قيامهما بسرقة هاتف محمول بأسلوب النشل من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالمرج بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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