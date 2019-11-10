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حوادث

أمن المنافذ في 24 ساعة.. تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتوجية حملات أمنية خلال 24 ساعة وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (12) قضية تهريب (ملابس أجنبية الصنع، أكواب خزفية، مستحضرات تجميل، عقاقير طبية، مستلزمات تكييف صحراوى، أجزاء شيش وحصير ألمونيوم).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة .

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (91) قضية من بينها ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات السائقين والعاملين ، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح ).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1072) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (337) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية هجرة غير شرعية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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