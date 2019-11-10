ضبط 227 قطعة سلاح نارى و 302 قضية مخدرات خلال حملة أمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 227 قطعة سلاح نارى، بحوزة 216 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

رشاش، و (20) بندقية آلية، و (39) بندقية خرطوش، و (21) طبنجة، و (146) فرد محلى، و (206) طلقة مختلفة الأعيرة، و (282) قطعة سلاح أبيض.



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85807) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(355) حكم جناية، و (23788) حكم حبس جزئى، و (4900) حكم حبس مستأنف، و (45318) حكم غرامة، و (11446) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (302) قضية مخدرات بحوزة (334) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 40,365 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 22,057 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,697 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 316 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 488 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,220 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,467 كيلو جرام)، و عدد (2937) قرص مخدر .



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (11) متهم، إرتكبوا (30) حادث.



و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (67) متهم.



و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.



و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (2 سيارة- 22 دراجات نارية).



و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (326) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (29554) مخالفة مرورية، (78) قضية بيئية.



و فى مجال فحص السائقين تم فحص (156) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (12) منهم .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

