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حوادث

ضبط 227 قطعة سلاح نارى و 302 قضية مخدرات خلال حملة أمنية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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رامى المهدي - اسلام مقلد
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 227 قطعة سلاح نارى، بحوزة 216 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
رشاش، و (20) بندقية آلية، و (39) بندقية خرطوش، و (21) طبنجة، و (146) فرد محلى، و (206) طلقة مختلفة الأعيرة، و (282) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85807) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(355) حكم جناية، و (23788) حكم حبس جزئى، و (4900) حكم حبس مستأنف، و (45318) حكم غرامة، و (11446) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (302) قضية مخدرات بحوزة (334) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 40,365 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 22,057 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,697 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 316 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 488 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,220 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1,467 كيلو جرام)، و عدد (2937) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (11) متهم، إرتكبوا (30) حادث.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (67) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (2 سيارة- 22 دراجات نارية).

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (326) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (29554) مخالفة مرورية، (78) قضية بيئية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (156) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (12) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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