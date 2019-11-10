اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية مادة بقانون الإيجار

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.



وكان مبروك عبد العاطى على العشماوى، أقام الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، ضد رئيس الجمهوريه وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.



وتنص على عدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.

