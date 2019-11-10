اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية مادة بقانون الإيجار

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
وكان مبروك عبد العاطى على العشماوى، أقام الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، ضد رئيس الجمهوريه وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
وتنص على عدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.
وكان مبروك عبد العاطى على العشماوى، أقام الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، ضد رئيس الجمهوريه وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
وتنص على عدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.