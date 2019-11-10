استهداف البؤر الإجرامية.. ضُبط 55 متهما وبحوزتهم 18 قطعة سلاح نارى



ضبط (211) قضية أحداث، وإعادة (13) سيارة مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (49) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (87) متهمًا.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) لاستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، وأسفرت جهودها خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية.وتم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (55متهم) وبحوزتهم : (18) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – 10 بندقيـة خرطوش - 6 فرد محلى - 49 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، و (7) قطع سلاح أبيض، و (20) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (22,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 1,865 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20جرام لمخدر الهيروين –100 جرام إستروكس – 64 قرص مخدر ).كما تم تنفيذ (5188) حكم قضائى متنوع، و ضبط (1159) قضية متنوعة أخرى.وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (692) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (رشاش – 65 بندقية آلية – 135 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 63 طبنجة – 429 فرد محلى الصنع – 3350 طلقة مختلفة الأعيرة – 1694 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (3 طبنجة – فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).وفى سياق متصل فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (408079) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:(1556) حكم جناية، و (145017) حكم حبس، و (205959) غرامة.(55547) مخالفة.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (20) تشكيلًا عصابيًا ضموا (86) متهمًا، إرتكبوا (88) حادث سرقة.