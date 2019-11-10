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حوادث

اليوم.. الحكم على محافظ المنوفية السابق في قضية الرشوة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
صورة أرشيفية - محافظ
صورة أرشيفية - محافظ المنوفية السابق
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محمد عبدالله
تنطق اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، الحكم على محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط على حكم سجنه 10 سنوات مشدد وغرامة 15 مليون جنيه.

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات مشدد لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه.

كان النائب العام أحال المحافظ السابق وآخرين إلى الجنايات، وذلك لأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.

ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألفا من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة.
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