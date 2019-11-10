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رياضة

مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي يكشف سبب التعادل السلبي أمام زامبيا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي
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عمرو ابوبكر
علق ديفيد نورتون المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على تعادل منتخب بلاده بدون أهداف مع زامبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال نتوان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : " أهنئ منتخب زامبيا على الأداء القوي اليوم والتعادل عادل للفريقين بعد تلك المباراة العصيبة".

وأضاف : " المباراة كانت متوازنة وتكتيكية بالدرجة الأولى للفريقين يعلم بعضهما جيدا لذلك كانت النتيجة التعادل السلبي".

وتابع : " تأثرنا بغياب 6 لاعبين عن المباراة لكن أشكر لاعبي فريقي على الأداء القوي الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والقادم أفضل بالنسبة لنا".

وعن إدارة سيدة المباراة تحكيميا علق قائلا : " هذا أمر رائع وعمل رائع من كاف أن يمنح السيدات إدارة مباريات الرجال والحكمة اليوم قدمت أداء أكثر من رائع".
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