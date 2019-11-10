مطلع الشهر القادم.. القمة العالمية للطيران تناقش تقنيات تحليل بيانات السلامة

تستضيف هيئة دبي للطيران المدني، مطلع الشهر القادم، فعاليات الدورة السابعة من "القمة العالمية لسلامة الطيران" في والتي ستناقش الأثر الإيجابي لتنامي تقنيات تحليل البيانات والبرمجة ضمن قطاع صناعة الطيران، إلى جانب أهمية استخدام البيانات وإدارتها في الاستجابة لحالات الطوارئ.



ويقدم قادة قطاع الطيران المشاركين في القمة أحدث التوجهات الخاصة بعمليات جمع وتحليل ومشاركة بيانات السلامة، ومستوى تطورها حول العالم، فضلًا عن تقييمهم لمدى أهمية تحليل ملايين البيانات على متن الطائرات، والتي تسهم في تحقيق الوقاية الناجحة من الحوادث وضمان إدارةٍ فعالة للتهديدات والمخاطر، إذ يساعد إرسال البيانات المتعلقة بصحة وأداء الطائرات إلى أجهزة التحكم الأرضية في الوقت الفعلي في تعزيز سهولة وسرعة إجراء عمليات الصيانة التنبؤية، ما يتيح في الوقت ذاته الإبلاغ بشكلٍ منتظم وأكثر سرعة عن مواقع الطائرات، وبالتالي تمكين عددٍ أكبر من الطائرات من التحليق بأمان ضمن المجال الجوي ذاته.



وأظهرت أحدث إحصائيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انخفاض معدل الحوادث خلال عام 2018 بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وأكدت استمرار عمليات التحسين في مجال معايير السلامة على المدى الطويل ضمن قطاع الطيران التجاري.



ويشارك في القمة مجموعة من الخبراء والمسؤولين المحليين والدوليين، من بينهم ممثلين عن الهيئات التنظيمية، وشركات الطيران، ومشغلي المطارات، وشركات تصنيع الطائرات، ومؤسسات السلامة، ومزودي خدمات مراقبة الحركة الجوية وغيرهم، حيث تعتبر القمة منصة متميزة لاستعراض ودراسة تنفيذ أحدث تدابير سلامة الطيران والأطر التنظيمية المستقبلية المرتبطة بها.