برلماني: الثروة السمكية متزنة ولا نحتاج مزارع جديدة

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، تعليقا على قرار بإنشاء المزرعة السمكية المصرية - الجزائرية إن هناك الكثير من الكوادر المختصة في هذا المجال بإمكانهم مساعدة على أن تكون الفكرة ناجحة، وإن كانت الثروة السمكية متزنة، وهناك أشياء لها الأولوية".



وأوضح عضو لجنة الزراعة والري، أن فكرة إنشاء مزرعة سمكية مشتركة باستخدام أراضي وبنية اساسية خارج الأراضي المصرية فكرة غير مرغوب فيها، مضيفا أن مساحة مصر وبنيتها الأساسية و الأيدي العاملة ليست قليلة ويجب استغلالها.



وأكد النائب تمراز، لـ "صدى البلد"، ضرورة مضاعفة الجهد حتي تتطور المنظومة الزراعية، والتفكير خارج الصندوق بمعنى أنه يجب الكف عن إنشاء مزارع سمكية لأن الثروة السمكية متزنة و من الضروري التفكير في المهام الأخرى.