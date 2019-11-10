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رياضة

مدرب منتخب زامبيا: مواجهة جنوب إفريقيا تعتبر دربي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:17 ص
منتخب زامبيا
منتخب زامبيا
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عمرو ابوبكر
أعرب المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي، بيتسون تشامبينز، عن رضاه عن أداء لاعبيه في مباراة اليوم امام جنوب افريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

وقال بيتسون تشامبينز: "كانت مباراة جيدة وتنافسية للغاية، وتعتبر ديربي بحكم قربنا من بعض لذلك لم تكن سهلة على الإطلاق وكانت ممتعة على الجانب الخططي والتكتيكي بالنسبة لي كمدرب."

وأضاف مدرب زامبيا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة لكن دفاع جنوب أفريقيا نجح في إجهاض كل محاولاتنا".

وتابع: "عانينا من إقامة البطولة خارج فترة التوقف الدولي لكن نثق في المجموعة المتواجدة وسنحصل على مزيد من الدعم خلال فترة التوقف بانضمام اللاعبين القادمين من أوروبا."

وعن ادارة المباراة عن طريق محكمات سيدات للمرة الاولى قال: "تجربة كانت طيبة ونحن ندعم السيدات لاقتحام مجال الكرة بشكل أفضل واشكر الكاف على القيام بتلك الخطوة، واتمنى مزيد من الدعم لهن بعد تقديم مباراة كبيرة اليوم."

وادارت المباراة ساليما موكانسانجا من رواندا ومعاونتها المغربية فتيحة جيرمومي كأول سيدات تدرن مباراة في تاريخ امم افريقيا تحت ٢٣ سنة بعد تجربة أولى للكاف في بطولة امم افريقيا تحت ١٧ سنة في أبريل الماضي.

وتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط ويليه جنوب افريقيا وزامبيا بنقطة واخيرا نيجيريا بدون رصيد.
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