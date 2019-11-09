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رياضة

الاتحاد السكندري يستعد للبطولة العربية والدوري المصري بتدريبات شاقة.. صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:53 م
لاعبي الاتحاد السكندري
لاعبي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات بدنية وفنية صباح اليوم "السبت"، تحت قيادة طلعت يوسف، المدير الفني للفريق.

ويسعى طلعت يوسف إلى تأهيل لاعبي الفريق فنيًا استعداداً لعودة الدوري الممتاز عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة على الأراضي المصرية.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا ثمينًا على المحرق البحرينى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية، فى إطار مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وقرّر الجهاز الفنى السفر إلى البحرينى 22 نوفمبر المقبل استعدادًا للقاء العودة المقرر له 26 نوفمبر، سموحة.
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