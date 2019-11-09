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تعليم

ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو بتجارة عين شمس

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:50 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

صرحت بذلك الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث واضافت ان تلك الندوة تأتي في ضوء اتفاقية التعاون الدولى المبرمة بين جامعة عين شمس لكلية التجارة وجامعة شيكاغو الأمريكية ومجموعة أوراسكوم ، بحضور الدكتور دينا راشد مساعد عميد جامعة شيكاغو، هبة اسكندر مدير التطوير والتنمية المجتمعية بمؤسسة ساويرس وشركة اوراسكوم.

وذلك يوم الإثنين الموافق ١١ نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة الدكتور علي لطفي بكلية التجارة جامعة عين شمس .
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