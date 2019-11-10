برسالة عبر فيس بوك.. وزير التربية والتعليم يهنئ المصريين بالمولد النبوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة لتهنئة المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف.



قال وزير التربية والتعليم: اليوم هو ١٢ من ربيع الأول ١٤٤١ هجريًا، ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الذي وُلد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل ثلاث وخمسين سنة من هجرته من مكة إلى المدينة، ما يوافق سنة ٥٧٠ ميلاديًا.



وأنهى وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.