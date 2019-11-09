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فن

مصطفى شعبان وحسن الرداد ووفاء عامر فى عزاء هيثم احمد زكى | فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:09 م
مصطفى شعبان وبيومى
مصطفى شعبان وبيومى فؤاد
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أحمد إبراهيم - محمد بدران - تصوير إيهاب اشرف
حرص كل من حسن الرداد وامير مرتضى منصور وبيومى فؤاد ومصطفى شعبان وعفاف شعيب وماجد المصرى ووفاء عامر وابو الليف على حضور عزاء الفنان هيثم احمد زكى الذى أقيم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وحضر العزاء كل من احمد حلمى واحمد السقا وسهير رمزى وشهيرة ونورا وسمية الخشاب.

وتوفى الفنان هيثم احمد زكى بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية وتم تشييع الجثمان الخميس الماضى بمسجد مصطفى محمود.
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