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توك شو

أحمد موسى: أهل الشر مرعوبين من الرئيس السيسي.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، :" الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن اللي وقف يوم 3/ 7 مفيش حاجة تخوفه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الرئيس السيسي أكد أنه مستمر في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية"، مضيفا:" أهل الشر على علم بأن قرارات وإجراءات الرئيس السيسي لم تحدث مسبقا في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اهل الشر متأكدين أن أي تصريح للرئيس السيسي ينفذه على الفور، وهم مرعوبين بسبب استمرار الرئيس لأنه طالما يتواجد الرئيس السيسي لا وجود للإخوان في مصر، وبناء على ذلك يحاولون تنفيذ الاغتيال المعنوي وترويج الشائعات والأكاذيب".
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