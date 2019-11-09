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رياضة

الأهلي يعتمد تسوية مستحقات كوليبالي ويجدد تعاقد 17 لاعبا | تفاصيل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه الذي عقد اليوم السبت بفرع النادي بالشيخ زايد الموافقة على توصيات لجنة التخطيط للكرة .

وتضمنت التوصيات الموافقة على العرض المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لتسوية مستحقات النادي الأهلي فى اللاعب سليماني كوليبالي لاعب الفريق الاول لكرة القدم السابق بالنادي متضمنًا سداد كامل المبلغ لصالح النادي الأهلي والمستحق عن عدم استكمال اللاعب لتعاقده موسم 2016-2017.

وقرر المجلس اعتماد تجديد تعاقد 17 لاعبا من اللاعبين الناشئين الموهوبين فى مختلف فرق قطاع الناشئين والموافقة على التقرير العام لقطاع كرة القدم عن الموسم 2018-2019 والموافقة على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي فى حقوق الرعاية المستحقة عن لاعبيه.

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الأهلي يعتمد تسوية مستحقات كوليبالي ويجدد تعاقد 17 لاعبا | تفاصيل

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