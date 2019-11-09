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أستاذ شريعة: الرسول سبق نابليون في وضع التكتيكات العسكرية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد الصاوى، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن كتاب الأديب الراحل عباس محمود العقاد "عبقرية محمد" كان كتابا مجددا لأنه أكد على عبقرية النبى فيما يخص الناحية العسكرية، حيث نفى العقاد فى كتابه أن يكون انتشر بحد السيف.

وأضاف "الصاوى" لال خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة Ten، أن الجهاد لم يفرض إلا 13 عاما فقط، كما أن الجهاد يكون بأمر من رئيس الدولة، مشيرا إلى أن الرسول رفض قتال المسلمين للمشركين عندما كانوا فى مكة لأنه لم يكن هناك دولة للإسلام، وكان يخاف من تصرفات البعض، وخاف على وطنه "مكة".

وتابع الدكتور أحمد الصاوى، أن النبى سبق الجنرال الفرنسى نابليون بونابرت فى وضع التكتيات العسكرية، حيث كان يهاجم الجيوش ويرفض غزو المدن.
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