الصلح خير.. تركي آل الشيخ يتنازل عن قضايا الإساءات ويطالب جماهير الأحمر بهذا الامر

















طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مجتمعا ببعض جماهير الأهلي الذين بينه وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح بينهم من خلال هذا البث الحي.وقال آل الشيخ خلال تصريحاته لأحد افراد الجماهير التي تواجدت خلال الجلسة، إنه متنازل عن جميع الاساءات التي وُجهت إليه من جماهير الأهلي، وينوي فتح صفحة جديدة.