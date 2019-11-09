AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

توقعات بخفض أسعار الفائدة 1% بعد تراجع معدلات التضخم

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:14 م
خفض اسعار الفائدة
خفض اسعار الفائدة
Advertisements
محمد يحيى
توقع الدكتور أحمد عزالدين، خبير أسواق المال والمحلل المالي؛ لجوء البنك المركزي المصري لإجراء خفض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 0.5 حتي 1% إضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
أوضح " عزالدين" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن قرار " المركزي" المتوقع بخفض اسعار الفائدة المقرر " الخميس" المقبل، يستهدف الوصول بمعدلات الفائدة لدرجات مستقرة في ظل تعافي معدلات التضخم حاليا و ارتباطها بتباطوء الطلب مقابل زيادة العرض.
ذكر " عزالدين" أنه من الممكن ارتفاع معدلات التضخم أوائل العام القادم بمتوسط يتراوح بين 1 حتي 2%، وهو ما يعني أن " المركزي" سيلجأ في اجتماعه المقبل لاستغلال الفرص وخفض اسعار الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي، حتي يتمكن من اتخاذ اجراء استباقي لامتصاص أي موجات تضخمية قد تحدث في الفترات القادمة والمرتبطة بفترة الأساس بالنسبة للعرض.
أوضح أن تلك الاجراءات من شأنها تفادي مشكلة تباطوء معدلات النمو الاقتصادي خصوصا وأن في بعض الحالات لا يشكل ارتفاع معدلات التضخم أزمة اقتصادية حال استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم التأثير علي قوي الانتاج والمرتبطة بصورة أساسية بالناتج المحلي الإجمالي، ولكن في بعض الأمور قد يؤدي تراجع مؤشرات التضخم لمشكلة اقتصادية خصوصا وأنها قد يؤدي للركود الاقتصادي خصوصا وأنه قد يتسبب في توقف قوي الانتاج.
أضاف أن البنك المركزي يعمل حاليا علي اقتناص الفرص و اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات المناسبة و التي تتعلق باتخاذ اجراءات استباقية للسيطرة علي الوضع، موضحا أن ذلك يبعث باشارة طمأنة للاستثمار الأجنبي بتعافي الوضع العام للاقتصاد و توجهات الحكومة لطرح سندات دولية والتي تتميز بخفض لأسعار فائدتها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض الأسعار.. بلومبرج: تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 سنوات

لجذب الاستثمار.. خبير اقتصادى يتوقع خفض أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة

خبير: خفض أسعار الفائدة مرتبط بتقرير بلومبرج

الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم خفض أسعار الفائدة بالبنوك

خبير: البنك المركزي لن يلجأ لإجراء خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل

خفض أسعار الفائدة بالبنوك الابرز .. تقرير بلومبرج: تراجع معدلات التضخم لاول مرة منذ 9 سنوات.. وخبراء: الاقتصاد المصرى يجنى ثمار الاصلاح

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر الاستغناء عن أبو جبل ويحدد المقابل المالي.. تفاصيل

النظام على وشك الانهيار.. صدمة لمستخدمي هواتف الأندرويد

موعد مباراة العودة بين الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة

ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا فى عزاء هيثم أحمد زكى | صور

باحترافية عالية.. شاهد | لحظة إخلاء الطائرة الأوكرانية المحترقة في مطار شرم الشيخ

توك توك كهربائي بـ شوارع القاهرة قريبا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

الفنانة نورا الأبرز.. ظهور نادر لـ 4 نساء في عزاء هيثم أحمد زكي.. صور