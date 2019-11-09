أحمد عمر هاشم يحتفل بالمولد النبوي بـ مسجد الحسين

شهد الشيخ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء احتفالية الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، بمسجد الإمام الحسين، وذلك وسط عدد كبير من الحضور الذين أتوا من أماكن متفرقة؛ لإحياء ذكرى المولد النبوي.



واحتفل أبناء الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف ،وأحيا الحفل نقيب المنشدين والمبتهلين محمود التهامي بميدان مسجد الحسين.



وتحتفل الطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف، من خلال تنظيم موكب مكون من العشرات من منتسبي الطرق الصوفية يضم الآلاف من أبنائها.



وانطلق الموكب من مسجد صالح الجعفرى بالدراسة مرورا بشارع الأزهر، وحتى مسجد الحسين واستكمل أبناء الطرق الصوفية الاحتفالات داخل مسجد الحسين، حيث نظمت المشيخة العامة للطرق الصوفية الاحتفال داخل المسجد بعد صلاة العشاء.

