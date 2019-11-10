AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مع عودة الجماهير.. خطط جديدة لـ تذكرتي في الدوري المصري

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال معاذ صلاح الدين، مدير التطوير بشركة "تذكرتي"، إن نظام تذكرتي ينظم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر حاليا حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 ، بعد النجاح الباهر، الذي حققه نظام تذكرتي خلال تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا للكبار 2019.

وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن النجاح الذي حققته الشركة في البطولة الأفريقية للكبار كان بتوفيق من الله، كما أن الشركة تعمل على خروج البطولة الحالية بنفس مستوى البطولة التي اقيمت مؤخرًا للكبار، مع تلافي بعض المشكلات التي حدثت، والسعي دائما لتطوير المنظومة الحالية.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من اتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة بعد انتهاء البطولة الحالية حول إذا كان هناك قرار بعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، فإن شركة تذكرتي جاهزة لتنظيم عودة الجماهير في الدوري المصري.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح محسن مفتاح هجوم المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية.. فيديو

مدرب منتخب جنوب أفريقيا في حوار لـ صدى البلد: منتخب مصر لديه أفضلية للتأهل للأولمبياد.. وغياب باكماني سيؤثر علينا

بطولة أمم أفريقيا للشباب| مصر تبهر العالم بحفل افتتاح أسطوري.. صور

تعاون بريزنتيشن وبروموفيجن عنوان النجاح لافتتاح بطولة امم افريقيا للشباب

حفل افتتاح امم افريقيا تحت 23 عاما .. نجاح برزنتيشين .. وإشادة من الجميع

تذكرتي تعود من جديد | المنظومة الآمنة للجماهير المصرية

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يشكر تركى آل الشيخ .. متحدث جيش الاحتلال يستفز المسلمين فى المولد النبوى

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

خالد الجندى: هذا الأمر يجعلك رفيق النبى محمد فى الجنة.. فيديو

حكم الاكتفاء برفع أذان واحد يوم الجمعة .. الإفتاء توضح|فيديو

ملكة جمال الكون 2019.. خطيبة تامر عاشور تخطف الانظار في احدث ظهور | شاهد

أول تصريح بعد العملية الجراحية.. نادية لطفي تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب