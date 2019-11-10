مع عودة الجماهير.. خطط جديدة لـ تذكرتي في الدوري المصري

قال معاذ صلاح الدين، مدير التطوير بشركة "تذكرتي"، إن نظام تذكرتي ينظم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر حاليا حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 ، بعد النجاح الباهر، الذي حققه نظام تذكرتي خلال تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا للكبار 2019.



وأضاف "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن النجاح الذي حققته الشركة في البطولة الأفريقية للكبار كان بتوفيق من الله، كما أن الشركة تعمل على خروج البطولة الحالية بنفس مستوى البطولة التي اقيمت مؤخرًا للكبار، مع تلافي بعض المشكلات التي حدثت، والسعي دائما لتطوير المنظومة الحالية.



وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من اتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة بعد انتهاء البطولة الحالية حول إذا كان هناك قرار بعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، فإن شركة تذكرتي جاهزة لتنظيم عودة الجماهير في الدوري المصري.

