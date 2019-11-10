أحمد موسى: أي حد له علاقة بالإخوان من المتقدمين للانضمام بالجيش والشرطة برة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي حضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد في أكاديمية الشرطة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تقدم هذا العام عشرات الآلاف الانضمام إلى الكليات العسكرية والشرطة".



وتابع أحمد موسى: "أي حد من المتقدمين للانضمام بالجيش والشرطة له علاقة بالإخوان حتى من الدرجة الخامسة بره".



وتابع أحمد موسى: "يتم اختيار الطلاب الجدد في الكليات العسكرية والشرطة بعناية ودقة شديدة ويتم اختيار افضل العناصر".

