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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بالمولد النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاحتفال الذي اقامته مديرية اوقاف جنوب سيناء في ذكري المولد النبوي الشريف والذي اقيم بمسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم، بمدينة شرم الشيخ عقب صلاة العشاء.

ادي المحافظ ومرافقيه صلاة العشاء وبدات الاحتفالية بقرأة ايات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد الفشني، ثم كلمة بعنوان الرحمة المهداه للشيخ محمد رجب، من شباب الدعاة، ثم ابتهالات للمبتهل الشيخ محمود المشد، ثم القي المحافظ كلمة هنأ فيها مواطني جنوب سيناء بذكري مولد النبي ووزع حلوي المولد علي الاطفال حضور الاحتفالية، ومنح أئمة المسجد والعاملين به مبلغ ١٠ آلاف جنيه مكافأة منه بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حضر الاحتفال اللواء محمد خريصة، مساعد وزير الداخليه مدير امن جنوب سيناء، والشيخ اسماعيل الراوي، وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة، والقيادات الامنية والتنفيذية ومشايخ الاوقاف ولفيف من مواطني شرم الشيخ، وقامت اذاعة جنوب سيناء بنقل الاحتفال علي الهواء مباشرة عبر اثير اذاعة جنوب سيناء.
محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بالمولد النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بالمولد النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بالمولد النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بالمولد النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يشهد الاحتفال بالمولد النبي بمسجد الصحابة في شرم الشيخ
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