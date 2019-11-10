الحكومة تقترض 41.25 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة عبر أدوات الدين بقيمة تقدر بـ 41.25 مليار جنيه.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، إنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة الاقتراض نيابة عنها عبر 3 عطاءات أسبوعية من أذون وسندات الخزانة.

وتسعي الوزارة للاقتراض عبر آلية أذون الخزانة لأجال " 91 و273 و 182 و 364" يوما بقيمة تقدر بـ37.25 مليار جنيه خلال يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري.

وقالت الوزارة إنها كلفت البنك المركزي بعملية طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 18.75 مليار جنيه منذ الخميس الماضي، رغم أنه كان مخطط طرحها اليوم الأحد، لكنه نظرا لإجازة احتفالات المولد النبوي الشريف فقد تم تقديم موعد البيع.

وتخطط الوزارة لبيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.

بالاضافة لبيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه غدا " الاثنين.

