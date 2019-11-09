وكالة نيو ستار تشكر رجال مصر للطيران لإنقاذ الطائرة الأوكرانية من الحريق

وجهت شركة وكالة نيو ستار طراز "B738" التي تعرضت لنشوب حريق بأحد إطارات طائراتها أثناء هبوطها بمطار شرم الشيخ الدولى، الشكر لرجال الخدمات الأرضية لشركة مصر للطيران علي دورهم في السيطرة علي الحريق وأدائهم السريع خلال الحادث قبل أن يمتد لباقى الطائرات.



أكدت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولى، أنه فور نشوب الحريق قام رجال الوردية المسائية للخدمات الأرضية لثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة 4 أفراد للتعامل مع الحريق بواسطه أجهزة الإطفاء الموجوده علي المعدات، وتتكون المجموعة الثانية منفردين لإدخال سلالم الإطفاء وإخلاء الركاب من الطائرة، والمجموعة الثالثة حيث تم تكليف أحد الأفراد لابلاغ الجهات الرسمية وإستدعاء المطافىء.



وأوضحت المصادر أنه تم السيطرة علي الحريق خلال 45 ثانية قبل أن يمتد لباقى الطائرات الموجودة علي أرض المهبط، حيث قدم المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، الشكر لرجال الخدمات الأرضيه بشرم الشيخ ورصد لهم مكافأت مالية كبيرة لحسن تصرفهم.



وقدم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ الدولى علي حسن تصرفهم والتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.



وكانت سلطات مطار شرم الشيخ الدولي، نجحت في السيطرة علي حريق اندلع في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153 نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته .