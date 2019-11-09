بعد موت هيثم أحمد زكي.. رضوى الشربيني باكية: لازم أكون محجبة ومحدش مستعد يقابل ربنا

دخلت الإعلامية رضوى الشربيني، في نوبة بكاء على الهواء عند حديثها عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي.





وقالت رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة": "إحنا ممكن نموت في أي وقت، والحياة لاهيانا عن حياتنا وعن أصدقائنا وأهالينا، وموت هيثم خلانا عندنا تأنيب ضمير وحاسه بالذنب تجاهه".





وتابعت رضوى الشربيني: "الناس اللي كانت تعرف هيثم أحمد زكي مكنتش بتسأل عليه، ومحدش فينا مستعد أنه يقابل ربنا والمفروض أكون محجبة والمفروض نبطل كذب ويكون هناك ود ورحمة بين الجميع".





وأكملت رضوى الشربيني: "أنا مش داعية إسلامية ولكن اللي يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب وأنا أولكم ، الموت قريب أوي مننا، ولكل بنت رامية والدتها في دار مسنين اسألي عليها"، مضيفة: "الولد في مقابلة تلفزيونية كان بيقول أنا خايف أموت وحدي ولكنه مات لوحده في شقته بالفعل، ولازم نود بعض ونحافظ على صلة الرحم".