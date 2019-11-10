اتحاد كرة السرعة: الناس اتكلمت على موضوع نسيان الكأس ونسيت إننا أبطال العالم

قال عمرو الدردير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، إن الناس تناست فوز مصر بالبطولة وعلقوا علي الموقف الطريف الخاص بنسيان الكأـس.



وتابع "الدردير"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اون اي" الفضائية، أن الاتحاد يشعر بالفخر كون لعبة كرة السرعة مصرية خالصة، مستنكرا رد فعل الجماهير بالسخرية على واقعة نسيان الكأس.



وأبدي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، سعادته للحصول علي تلك البطولة، والفوز علي فرنسا في أرضها.



كان عمرو الدردير، كشف عن تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة، بدون "كأس العالم" بعد التتويج به.



وقال عمرو الدردير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "كنت أتمنى أن يتم تسليط الضوء على فوزنا ببطولة العالم، بدلا من نسيان الكأس، والعودة إلى مصر بدونه».



وتابع عمرو الدردير: «الواقعة حدثت ولن ننكرها، وجار التحقيق في الأمر، اللاعبون كانوا بيتصورا بالكأس في الفندق ونسوه»، مردفا «بعد العودة إلى المطار البعثة اكتشفت الأمر، واستعدناه خلال 24 ساعة»، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخطئ.



