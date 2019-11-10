AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتحاد كرة السرعة: الناس اتكلمت على موضوع نسيان الكأس ونسيت إننا أبطال العالم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
كرة السرعة
كرة السرعة
Advertisements
خالد محيي الدين
قال عمرو الدردير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، إن الناس تناست فوز مصر بالبطولة وعلقوا علي الموقف الطريف الخاص بنسيان الكأـس.

وتابع "الدردير"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اون اي" الفضائية، أن الاتحاد يشعر بالفخر كون لعبة كرة السرعة مصرية خالصة، مستنكرا رد فعل الجماهير بالسخرية على واقعة نسيان الكأس.

وأبدي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، سعادته للحصول علي تلك البطولة، والفوز علي فرنسا في أرضها.

كان عمرو الدردير، كشف عن تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة، بدون "كأس العالم" بعد التتويج به.

وقال عمرو الدردير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "كنت أتمنى أن يتم تسليط الضوء على فوزنا ببطولة العالم، بدلا من نسيان الكأس، والعودة إلى مصر بدونه».

وتابع عمرو الدردير: «الواقعة حدثت ولن ننكرها، وجار التحقيق في الأمر، اللاعبون كانوا بيتصورا بالكأس في الفندق ونسوه»، مردفا «بعد العودة إلى المطار البعثة اكتشفت الأمر، واستعدناه خلال 24 ساعة»، مؤكدا أنه سيتم معاقبة المخطئ.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

البعثة نسيته في الفندق.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة بدون كأس العالم.. فيديو

اتحاد السلة: نعتذر عما حدث في مباراة الأهلي والزمالك.. وانتظرنا توقيع عقوبات من إدارة الناديين

ترشيحاتنا

نقل الفنان هادي الجيار الى مستشفى بـ أكتوبر بعد تعرضه لـ وعكة صحية

الصلح خير.. تركي آل الشيخ يتنازل عن قضايا الإساءات ويطالب جماهير الأحمر بهذا الامر

شاهد.. انهيار الفنانة ماجدة زكي فى عزاء هيثم أحمد زكي

ليفربول متصدر وليستر يقترب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

مسافة السكة.. تركي ال الشيخ: كهربا في الأهلي خلال دقيقتين بشرط

الخطيب يطير إلى فرنسا لـ العلاج | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الأعمال يزيد الراجحي.. بطولة جديدة وزعامة مستمرة.. سفير التبرع يحصد المركز الأول لرالي العلا نيوم

معزة ذكية.. أرادوا إطعامها لـ نمر مفترس فصحابته لمدة 4 سنوات

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن