ياباني داعيا أبناء وطنه لزيارة القاهرة: ستشعرون بالندم لو لم تزوروها.. صور

منح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، درع المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.



وخلال تكريمه للبروفسيور يوشيمورا صرح الوزير " العناني "قائلًا: "جاء إلى مصر لأول مرة في عام 1966، حيث وقع على الفور في حبها، واستمر في القيام بأعمال التنقيب والحفائر في عدة مواقع بها حيث ساهم في زيادة أعداد السائحين اليابانيين القادمين إلى مصر من خلال الترويج للآثار المصرية بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين بمعبد الدير البحري عام 1997، ثم قام بنفس الدور بعد أحداث يناير عام 2011.



وكشف وزير الأثار أن البروفيسور الياباني دائمًا ما يخاطب الشعب الياباني في جميع برامجه التليفزيونية قائلًا: يجب عليكم زيارة مصر ولو لمرة واحدة في العمر، لأنه إذا وافتكم المنية قبل زيارتها ستشعرون بالندم" مضيفا أنه يعتبر مصر بمثابة بلده الثاني.



وبعد انتهاء مراسم التكريم، قام وزير الآثار السابق، الدكتور زاهي حواس، الحاصل على نفس الدرع والتكريم، بتهنئة البروفيسور يوشيمورا ومشاركته فرحة التكريم.



وأضاف وزير الآثار بصفة شخصية قائلًا: "قمنا بتكريم عدة شخصيات من كافة القارات، والبروفيسور يوشيمورا هو خير ممثل لقارة آسيا فبالإضافة لإنجازاته الأثرية، نحن جميعًا ممتنون لحبه الفائق والاستثنائي لوطننا مصر".