AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ياباني داعيا أبناء وطنه لزيارة القاهرة: ستشعرون بالندم لو لم تزوروها.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
منح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، البروفيسور يوشيمورا ساكوجي، درع المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات.

وخلال تكريمه للبروفسيور يوشيمورا صرح الوزير " العناني "قائلًا: "جاء إلى مصر لأول مرة في عام 1966، حيث وقع على الفور في حبها، واستمر في القيام بأعمال التنقيب والحفائر في عدة مواقع بها حيث ساهم في زيادة أعداد السائحين اليابانيين القادمين إلى مصر من خلال الترويج للآثار المصرية بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين بمعبد الدير البحري عام 1997، ثم قام بنفس الدور بعد أحداث يناير عام 2011.

وكشف وزير الأثار أن البروفيسور الياباني دائمًا ما يخاطب الشعب الياباني في جميع برامجه التليفزيونية قائلًا: يجب عليكم زيارة مصر ولو لمرة واحدة في العمر، لأنه إذا وافتكم المنية قبل زيارتها ستشعرون بالندم" مضيفا أنه يعتبر مصر بمثابة بلده الثاني.

وبعد انتهاء مراسم التكريم، قام وزير الآثار السابق، الدكتور زاهي حواس، الحاصل على نفس الدرع والتكريم، بتهنئة البروفيسور يوشيمورا ومشاركته فرحة التكريم.

وأضاف وزير الآثار بصفة شخصية قائلًا: "قمنا بتكريم عدة شخصيات من كافة القارات، والبروفيسور يوشيمورا هو خير ممثل لقارة آسيا فبالإضافة لإنجازاته الأثرية، نحن جميعًا ممتنون لحبه الفائق والاستثنائي لوطننا مصر".
ياباني داعيا أبناء وطنه لزيارة القاهرة: ستشعرون بالندم لو لم تزوروها.. صور
ياباني داعيا أبناء وطنه لزيارة القاهرة: ستشعرون بالندم لو لم تزوروها.. صور
ياباني داعيا أبناء وطنه لزيارة القاهرة: ستشعرون بالندم لو لم تزوروها.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الآثار: نسعى لشراكة مع جميع الجامعات الأثرية في العالم

ترشيحاتنا

ملكة جمال الكون 2019.. خطيبة تامر عاشور تخطف الانظار في احدث ظهور | شاهد

باحترافية عالية.. شاهد | لحظة إخلاء الطائرة الأوكرانية المحترقة في مطار شرم الشيخ

كهربا يعود إلى مصر.. لهذا السبب

فتاوى تشغل الأذهان .. حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أثناء الصلاة.. وتواصل المرأة مع رجل أجنبي بسبب إهمال زوجها.. وهل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟

جماعة الإخوان تقرر فضح نجل المعزول محمد مرسي المتوفى.. تفاصيل

دولارات حزب الله تشعل غضب اللبنانيين.. مراسل المنار يستعرض راتبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الأعمال يزيد الراجحي.. بطولة جديدة وزعامة مستمرة.. سفير التبرع يحصد المركز الأول لرالي العلا نيوم

معزة ذكية.. أرادوا إطعامها لـ نمر مفترس فصحابته لمدة 4 سنوات

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن