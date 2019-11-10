البنك الدولي: البلدان النامية مطالبة برفع استثماراتها لـ8.2% في 10 سنوات مقبلة

قالت مجموعة البنك الدولي إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلَّب زيادة كبيرة في الاستثمارات في السنوات الـ10 المقبلة وبما يعادل 8.2% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي سنويا بالنسبة لبعض البلدان النامية، معتبرة أنه أمرا بالغ الصعوبة حتى على أكثر البلدان ثراء، وعبئا باهظا لمن هي للأقل دخلا .

ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك أن معظم البلدان النامية و المثقلة بأعباء الفقر تكون مؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية التابعة لـ" البنك الدولي" وهو ما يعني ارتفاع اعباء دينها العام ومعاناتها بسببه، موضحة أن اجراء الاقتراض سيكون خيار محدود في المسقبل و زيادة ايراداتها الضريبية هو خطوة مطلوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي لها.

أوضح التقرير أن ثلث بلدان العالم النامي و المؤهل للإقتراض تصل جملة ضرائبها نسبة للناتج المحلي الاجمالي تقل عن 15% و تمثل تلك النسبة نحو 70% من تلك البلدان، معتبرة أن ذلك التحدي يعيق الدولة عن تنفيذ وظائفها التنموية الأساسية.

