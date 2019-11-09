الإعلامي جابر القرموطي مطربا لأول مرة .. فيديو

طرح الإعلامي جابر القرموطي، أولى أعماله الغنائية بعنوان "مدرستي" وذلك عبر يوتيوب وذلك بعد قراره بالاتجاه الى الغناء وممارسة العزف على العود.



"مدرستي" من كلمات مايكل سمير، وتوزيع إبراهيم أحمد، وغناء جابر القرموطي، وحبيبة وائل، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ودانا كمال، وتمثيل دور الأم بثينة يوسف.



وتقول كلمات الأغنية المستوحاه من الأغنية الشهيرة "بيلا تشاو" : "هنصحى بدري.. إصحى المدارس.. منبهات منبهات منبهات.. قوم يلا بسرعة.. قوم يلا إجري.. عشان نلاقي مواصلات".

