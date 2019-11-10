من بينها 5 سيدات.. ضبط 7 تشكيلات عصابية لتجارة المواد المخدرة بالقليوبية.. و القبض على عصابة نسائية تخصصت في سرقة المتاجر بالخليفة

ضبط مصنع تدوير نفايات طبية لتصنيع العبوات البلاستيكية بالجيزة

ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كيلو فودو بشبرا الخيمة

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة على مدينة شبرا الخيمة لضبط عصابات ترويج المخدرات حيث نجحت القوات فى ضبط 7 تشكيلات من بينهم عصابة سيدات لبيع الترامادول وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بشن حملة مكبرة على مدينة شبرا الخيمة لضبط عصابات ترويج المخدرات حيث أسفرت عن ضبط 7 تشكيلات بينهم عصابة "حريمي" لترويج الترامادول تضم سيدتين تبين أن التشكيل الأول يضم كل من " خ ب س " 35 سنة، و "ر ح ع " 26 سنة وبحوزتهما 100 جرام هيروين، 445 جنيهًا، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض " مطواة ".واعترفت السيدتان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع.ومن التشكيل الثاني تم ضبط المدعو " ح ع ح " 21 سنة، و" ر م م " 25 سنة وبحوزتهما 200 جرام استروكس و425 جنيه وهاتفي محمول واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما.وعن التشكيل الثالث ضُبط كل من "أ ب" 36 سنة، و" ع ن " 49 سنة، و" م ع ع " 39 سنة وبحوزتهم 250 جرام هيروين، و1430 جنيهًا، و3 هواتف محمولة، حيث أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.والتشكيل الرابع تم ضبط كل من " ي م ع " 32 سنة، و" ا ع ع " 42 سنة، اللذان كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ترويج الحشيش وضُبط بحوزتهما 300 جرام، ومبلغ مالي حصيلة البيع وسلاح أبيض "سكين".وضبط كل من "ه م ن" 41 سنة، و"ا ع س" 30 سنة، و"ع ب ب" 27 سنة، صمن التشكيل الخامس، وبحوزتهم 200 جرام هيروين وحشيش ومبلغ مالي، واعترفوا بالاتجار فى المخدرات، والمبلغ المالي حصيلة البيع.وتبين أن التشكيل السادس تم ضبطه فى منطقة شبرا البلد دائرة قسم ثاني ويضم كل من "ص م م" 42 سنة، و "ح ى ن " 27 سنة، وبحوزتهما 200 جرام "حشيش"، و2040 جنيه وهاتفي محمول وسلاح أبيض "مطواة" واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع.‏‏وفى القناطر تم ضبط 3 سيدات يروجن للأقراص المخدرة "ترامادول وابتريل" وهما " ب م م " ربة منزل وبحوزتها 200 قرص مخدر و365 جنيه وهاتف محمول والمدعوة " س س ن " وبحوزتها 50 قرص مخدر و200 جنيه وهاتف محمول ومقص حديدي، واعترفن بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع وتولت النيابة التحقيق.كما ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عصابة نسائية تخصصت في سرقة المتاجر بالخليفة.خلال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة بميدان الإشارة ـ دائرة القسم، تمكنت من ضبط سائق وسيدتين حال استقلالهم سيارة ويعمل عليها كسائق بشركة توصيل وبحوزتهم مبلغ مالي 20 ألف جنيه "مجهول المصدر".واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" عن طريق قيام المتهمتين الثانية والثالثة بمغافلة المجني عليهم، وقيام المتهم الأول بانتظارهما بالسيارة قيادته لتسهيل هروبهم وأن المبلغ المالي من متحصلات واقعتي سرقة بإجمالي 20 ألف جنيه.فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطيرة بالجيزة، تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.أقرأ أيضا | شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلةوكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد المصانع بدون تراخيص، عشوائى، حديث التكوين، مُقام بطريق الجلاتمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بتداول النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها لاستخدامها فى تصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة بإعداد مأمورية لاستهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع لجنة فنية من وزارتى "البيئة - الصحة"، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبط العاملين به ووجد بداخله خط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الطبية الخطرة.كما تم ضبط 4 أطنان من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى الخطرة والمدممة والمحظور حيازتها أو تداولها بغير ترخيص من الجهات المعنية، و4 أطنان منتج نهائى من خام البلاستيك "حبيبات – بودرة" منتج من إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بداخل أجولة تمهيدًا لتوزيعها على مصانع البلاستيك العشوائية لتصنيع العبوات البلاستيكية وأدوات المائدة.وبلغ إجمالى المضبوطات كمية تزن 8 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة، وقد أوصت اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية بسرعة التخلص منها بحرقها بإحدى المحارق المخصصة لذلك لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.فيما تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كيلو فودو مخدر قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة قسم ثان شبرا الخيمة أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من محمد ر ا عاطل ومقيم مدينة الفتح - دائرة القسم ونادى ا ع عاطل ومقيم مدينة الفتح - الكابلات – دائرة القسم ومحمد ص ع عاطل ومقيم الكابلات – دائرة القسم وخالد ع م عاطل ومقيم الكابلات – دائرة القسم.وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من الفودو المخدر تزن كيلو جرام ومبلغ 3000 جنيه و 4 هواتف محمول وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.