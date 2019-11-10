أبيسكو تدرس مقترح إنشاء شركة للخدمات اللوجيسيتية

أكد المحاسب محمد مصطفى، رئيس الشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" التابعة لوزارة البترول، أن شركته قدمت فكرة مشروع إنشاء شركة مشتركة لتقديم الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لقطاع البترول، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال.



وأوضح في تصريحات له، أن الهدف من الشركة المقترح انشاءها هو توفير التمويل المالى من العملات الصعبة، للإستفادة من خبراتها ومن شبكة التعاقدات الخاصة بها فى مجال الشحن البحرى والجوى ولما لها من حجم أعمال كبير على مستوى العالم.



وأضاف ان القطاع يسعى دائما إلى إنشاء مشروعات تكاملية لخدمة القطاع؛ للمساهمة فى زيادة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وتوفير فرص العمل.

