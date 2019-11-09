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منوعات

قط ذكي ينقذ رضيعا من الموت المحقق .. شاهد ماذا حدث

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تمكن قط سريع البديهة من إنقاذ طفل بعمر عام كاد يصاب بجروح خطيرة ، خلال زحفه نحو سلم كان على وشك أن يسقط من اعلى.

وتظهر لقطات رائعة ، صورت في غرفة معيشة في بوجوتا ، كولومبيا ، الطفل صموئيل ليون متجهًا نحو الدرج في حين كان القط السيامي يحرسه ويراقبه، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى نحو سريع شق الرضيع طريقه عبر سرير الأطفال وكرسي هزاز وصولًا إلى حافة الدرج.

وحين رأى القط الطفل وهو يتجه نحو حافة السلم، ركض نحوه بسرعة وسحبه من ملابسه لإبعاده عن السلام قبل أن يسقط من أعلى، لينقذه من حادث كاد يودي بحياته.

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