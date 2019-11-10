AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم الأحد 10 /11 /2019 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل ليوم الاحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

برج الحمل :

مهينًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية والى يوم واعد جدًا من الناحية المهنية

عاطفيًا: يساهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية

صحيًا: إذا أحسست بتراخي عضلاتك فقم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الجمعة 8 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حكم الاعتقاد في الأبراج والتنجيم.. وهل من قرأها لا تقبل صلاته 40 يومًا

الأكثر والأقل حظًا في نوفمبر.. والعذراء والحمل تليفونك هيضيع.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 9/11/2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

عاطفي وشهواني ..9 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

حظك اليوم السبت 9/11/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفي

ترشيحاتنا

تحديد هوية المتصل.. Truecaller يتخطى نصف مليار مستخدم

شاهد.. 100 صورة من عزاء الفنان هيثم أحمد زكي

اخبار الحوادث.. من فرح إلى مأتم.. حب يجامل أخته فـ قتل خاله.. حكاية وفاة هيثم أحمد زكي وطالبة الصيدلة

جماعة الإخوان تقرر فضح نجل المعزول محمد مرسي المتوفى.. تفاصيل

برصيد 157 هدفا.. بنزيما يكتب التاريخ مع ريال مدريد ويتخطى بوشكاش

حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الأعمال يزيد الراجحي.. بطولة جديدة وزعامة مستمرة.. سفير التبرع يحصد المركز الأول لرالي العلا نيوم

معزة ذكية.. أرادوا إطعامها لـ نمر مفترس فصحابته لمدة 4 سنوات

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن