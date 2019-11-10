حظك اليوم الأحد 10 /11 /2019 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل ليوم الاحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .
برج الحمل :
مهينًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية والى يوم واعد جدًا من الناحية المهنية
عاطفيًا: يساهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية
صحيًا: إذا أحسست بتراخي عضلاتك فقم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام
برج الحمل :
مهينًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية والى يوم واعد جدًا من الناحية المهنية
عاطفيًا: يساهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية
صحيًا: إذا أحسست بتراخي عضلاتك فقم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام