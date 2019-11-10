اليوم .. إجازة بجامعة الأزهر والمعاهد بمناسبة المولد النبوي

يحصل طلاب جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، على إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وتشمل إجازة المولد النبوي، على الموظفين والإداريين علاوة علي الطلاب والطالبات في جميع فروع الجامعة وكذلك المعاهد.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد 10 نوفمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.