رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة : صدرت منتجاتنا إلى 46 دولة أوروبية.. فيديو

قال اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة ، إن البيئة هي أولى أولويات هذه الشركة ، نحن نعمل في صناعات كيميائية و صناعات الأسمدة جميعها يكون لها انبعاثات سائلة وغازية وصلبة ، قبل التفكير في فتح اى شركة نقوم باختيار العمال والبيئة المحيطة بالمصنع ، كما نهتم بصناعة المساحات الخضراء .



وأضاف " مختار عبد اللطيف " خلال مداخلة هاتفية على قناة " تن " التصدير هو من العوامل الأساسية لدينا لجلب العملات الأجنبية من الخارج إلى مصر ، كما أننا لدينا باع كبير في عملية التصدير حيث صدرنا العام الماضي إلى 46 دولة في العالم معظم هذه الدول من الدول الأوروبية .



وأوضح " مختار عبد اللطيف " أننا نتبع قواعد صارمة وقوية لإنتاج منتج جيد بمواصفات عالميه ومصريه وبالتالي يكون لنا سوق كبير في التصدير ، كما اننا يوم بعد يوم يعرف العالم الخارجي منتجات شركة النصر مع تزايد عدد الدول التي نقوم بالتصدير لها .

