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توك شو

رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة : صدرت منتجاتنا إلى 46 دولة أوروبية.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:45 م
شركة النصر للكيماويات
شركة النصر للكيماويات
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قسم التوك شو
قال اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة ، إن البيئة هي أولى أولويات هذه الشركة ، نحن نعمل في صناعات كيميائية و صناعات الأسمدة جميعها يكون لها انبعاثات سائلة وغازية وصلبة ، قبل التفكير في فتح اى شركة نقوم باختيار العمال والبيئة المحيطة بالمصنع ، كما نهتم بصناعة المساحات الخضراء .

وأضاف " مختار عبد اللطيف " خلال مداخلة هاتفية على قناة " تن " التصدير هو من العوامل الأساسية لدينا لجلب العملات الأجنبية من الخارج إلى مصر ، كما أننا لدينا باع كبير في عملية التصدير حيث صدرنا العام الماضي إلى 46 دولة في العالم معظم هذه الدول من الدول الأوروبية .

وأوضح " مختار عبد اللطيف " أننا نتبع قواعد صارمة وقوية لإنتاج منتج جيد بمواصفات عالميه ومصريه وبالتالي يكون لنا سوق كبير في التصدير ، كما اننا يوم بعد يوم يعرف العالم الخارجي منتجات شركة النصر مع تزايد عدد الدول التي نقوم بالتصدير لها .
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