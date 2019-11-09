اخبار البرلمان.. تغيير شكل الدعم من العينى إلى النقدي.. وتحرك عاجل ضد وزارة التموين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة اليوم السبت 9 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:يبدو أن تغيير شكل الدعم أصبح أمرًا مؤكدًا، بعد طلب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من البرلمان، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.قال النائب عاطق مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 9 سنوات إلى (3.1%) يعود لمجموعة من الأسباب، أهمها انخفاض الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وخاصة السلع الاستراتيجية.طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وقيادات الوزارة بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر الماضى، إلا أن تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يرَ النور حتى الآن.فبعد أن أقر مجلس النواب، في يوليو الماضي، بنهاية دور الانعقاد الرابع، زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 900 جنيه، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للاجور إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، يرغب النواب في زيادة أخرى ترفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما القطاع الخاص الذي لم يوضع له حد أدنى بعد.قال النائب عبد الرزاق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعكف على مناقشة تحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.أيد النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة التحول للدعم النقدي، لأنه يعطي الفرصة للمواطن بأن يتصرف في الأموال كيفما يشاء ويشتري الأغراض المناسبة له، على عكس الدعم العيني الذي يفرض عليه مجموعة من السلع المعينة.يبدو أن تغيير شكل الدعم أصبح أمرًا مؤكدًا، بعد طلب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من البرلمان، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الاقتصادية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.