رانيا يوسف تقرر ارتداء الحجاب وتتمنى الزواج لهذا السبب | فيديو





قررت الفنانة رانيا يوسف ارتداء الحجاب بسبب تقديم دورها فى فيلم "صندوق الدنيا" الذى تقوم حاليا بتصويره والذى تقدم فيه شخصية فتاة شعبية بسيطة وتحلم بالزواج.وقالت رانيا يوسف خلال لقائها فى برنامج "theinsiderar" : "ان اسم الشخصية فى الفيلم "فاطمة" وهى فتاة فقيرة من طبقة شعبية عمرها 30 عاما وحلمها الزواج وترتدى الحجاب ومجتهدة فى عملها.واضافت رانيا يوسف قائلة : "شعرت بانها قريبة من شخصيتى وتعبر عن كثير من الفتيات فى مصر التى تعانى من الحياة الصعبة.يشارك فى بطولة الفيلم بجانب رانيا يوسف كل من باسم سمرة وصلاح عبد الله وخالد الصاوى وتاليف واخراج عمات البهات.