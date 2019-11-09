فاعل خير.. كولدير صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى | شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر قيام فاعل خير بعمل صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، عن طريق وضع كولدير مياه مدون باسم الفنان الراحل ابن النجم أحمد زكي.



وتوضح الصورة المتداولة كولدير موضوع عليه صورة هيثم احمد زكي و ودون اعلاه عبارة "صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".



واشاد رواد التواصل بموقف فاعل الخير لوضع كودير عليه اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كصدقة جارية، تعبيرًا عن حزنه اثر وفاة الفنان الشاب.



وكان النجم الشاب توفي صباح أمس الاول الخميس اثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية داخل حمام شقته حيث عثر عليه راقدا على وجهه بالحمام وفارق للحياة.