AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فاعل خير.. كولدير صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى | شاهد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر قيام فاعل خير بعمل صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي، عن طريق وضع كولدير مياه مدون باسم الفنان الراحل ابن النجم أحمد زكي.

وتوضح الصورة المتداولة كولدير موضوع عليه صورة هيثم احمد زكي و ودون اعلاه عبارة "صدقة جارية على روح الفنان هيثم أحمد زكي نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

واشاد رواد التواصل بموقف فاعل الخير لوضع كودير عليه اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كصدقة جارية، تعبيرًا عن حزنه اثر وفاة الفنان الشاب.

وكان النجم الشاب توفي صباح أمس الاول الخميس اثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية داخل حمام شقته حيث عثر عليه راقدا على وجهه بالحمام وفارق للحياة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

صدقة جارية.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدعو محبيه بالتبرع لـ إنشاء بئر ومحطة تحلية

ماذا فعلت خطيبة هيثم أحمد زكي وأصدقاؤه بعد 24 ساعة من وفاته؟

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أخبار الفن: آخر ما نطق به هيثم أحمد زكي قبل وفاته.. أزمة حجاب حلا شيحة تعود

كندة علوش بعد موت هيثم أحمد زكي: من العبث أن نضيع عمرنا بالكره

ترشيحاتنا

حمونا من كارثة.. ماذا قال احمد موسى عن حريق طائرة أوكرانية بـ مطار شرم الشيخ

الزمالك يقرر وقف التعامل مع ناديي سموحة ووادي دجلة.. تفاصيل

كهربا يعود إلى مصر.. لهذا السبب

ملامح تغيير شكل الدعم | من العينى إلى النقدي| وتحرك برلمانى ضد وزارة التموين

شاهد.. انهيار الفنانة ماجدة زكي فى عزاء هيثم أحمد زكي

جماعة الإخوان تقرر فضح نجل المعزول محمد مرسي المتوفى.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني