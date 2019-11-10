AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يشكر تركى آل الشيخ .. متحدث جيش الاحتلال يستفز المسلمين فى المولد النبوى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.


متحدث جيش الاحتلال يهنئ المسلمين بالمولد النبوى.. ومتابع: حاسك هتعمل عمرة


أنت أسطورة.. عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ.. شاهد


ريهام سعيد تنشر صورة عمل خيرى صدقة على روح هيثم احمد زكى..شاهد


عمرو موسى يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى


عضة اسد ولا نظرة حسد | خالد الصاوى يشعل السوشيال ميديا | شاهد


دمت عزا وفخرا.. تركى ال الشيخ يستعرض نجاح موسم الرياض .. شاهد


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسك الهاتف بنفسه ..عمرو دياب يظهر فى فيديو مع أحد المعجبين بـ موسم الرياض.. شاهد

موجز السوشيال ميديا .. الجمهور ينتقد منة فضالي بسبب هيثم أحمد زكي .. وشهد تثير الجدل بعد اختفائها

أخبار الفن| ناهد السباعي: ياريتك حسيت بالحب ده يا هيثم .. محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته الراحلة

عمرو دياب يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف

رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ المسلمين بالمولد النبوي: حافظوا على القيم الدينية للوحدة

أخبار الفن| الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري .. رسائل مجهولة من أصالة..هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب

حتحوت عن قرارات اتحاد السلة ضد الأهلي والزمالك: لو ينفع لاعيبة تتشطب ياريت.. فيديو

البطل الحقيقي لـ ما تيجي يا مليجي بـ نصيبى وقسمتك: بكيت عندما شاهدت الحلقة

هاني رمزي يهنئ الأمة الاسلامية بـ المولد النبوي.. والجمهور يرد

رجل يشتري زهرية بـ جنيه ويبيعها بنصف مليون استرليني .. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

مشكلة في الأحبال الصوتية تمنع مايلي سايرس من الغناء

حظر استخدام رموز الخوخ والباذنجان في فيسبوك وإنستجرام لسبب غريب