موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يشكر تركى آل الشيخ .. متحدث جيش الاحتلال يستفز المسلمين فى المولد النبوى

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متحدث جيش الاحتلال يهنئ المسلمين بالمولد النبوى.. ومتابع: حاسك هتعمل عمرة





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عمرو موسى يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى





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