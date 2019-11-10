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محافظات

غرق ميدان الثقافة بـ سوهاج بعد انفجار خط مياه رئيسي.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
غرق ميدان الثقافة
غرق ميدان الثقافة بسوهاج بعد انفجار خط ناقل للمياه.. صور
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خالد رياض
انفجر خط ناقل للمياه بميدان الثقافة بسوهاج مما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية من الميدان وعدد من الشوارع الفرعية.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بعدد من السيارات لشفط المياه المتراكمة في الشوارع، وتم تحويل مسار السيارات الي شوارع جانبيه.

وانتقل إلي مكان الواقعة قيادات محافظة سوهاج ويجري إصلاح كسر خط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
غرق ميدان الثقافة بـ سوهاج بعد انفجار خط مياه رئيسي.. صور
غرق ميدان الثقافة بـ سوهاج بعد انفجار خط مياه رئيسي.. صور
غرق ميدان الثقافة بـ سوهاج بعد انفجار خط مياه رئيسي.. صور
غرق ميدان الثقافة بـ سوهاج بعد انفجار خط مياه رئيسي.. صور
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