غرق ميدان الثقافة بـ سوهاج بعد انفجار خط مياه رئيسي.. صور

انفجر خط ناقل للمياه بميدان الثقافة بسوهاج مما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية من الميدان وعدد من الشوارع الفرعية.



ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بعدد من السيارات لشفط المياه المتراكمة في الشوارع، وتم تحويل مسار السيارات الي شوارع جانبيه.



وانتقل إلي مكان الواقعة قيادات محافظة سوهاج ويجري إصلاح كسر خط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

