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بين الناس

الأمراض والحشرات تحاصرنا.. سكان شارع شحاتة بأرض اللواء يصرخون لإزالة القمامة.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى شارع شحاتة على الجدي، المتفرع من يمين المحور بمنطقة أرض اللواء، التابعة لحى العجوزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتراكمها داخل قطعة أرض فضاء بمنتصف الشارع، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة مع تلك المتغيرات الجوية، والتى تعرض حياة أولادهم للمرض، وانتشار الحشرات.

ويقول خالد عبدالسلام فى شكواه: هناك كابل كهربائى عمومى بمقدمة تلك الأرض ومحاط بأكوام القمامة والمهملات وسط العديد من المنازل، وحال حدوث ماس كهربائى أو تعرض القمامة لأشعة الشمس ستكون هناك كارثة.

وأضاف أن الشارع في حاجة إلى رصف أو تركيب البلاط حفاظا على سلامة كبار السن نظرا لتعرضهم للعديد من الأضرار، بإعاقة حركتهم أثناء السير، كما تعرض الكثير من الأطفال للسقوط بسبب صعوبة الحركة في الشارع، تم تصليح أحد كابلات الكهرباء وحفر الشارع، وتُرك الشارع على هذا الوضع.

وناشد المسئولين بسرعة تنظيف تلك المكان وعزل تلك الكابل الكهربائى في أسرع وقت.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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