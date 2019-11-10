تركيب 32 مسمارا و4 شرائح.. مسن يناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية بالساقين

طالب رمضان محمد الديب، البالغ من العمر 65 عاما يقيم فى اوحافة بالفيوم، فى شكواه المقدمة لصـدى البلد، المسئولين فى وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة، حيث ان حالته وظروفه المعيشة صعبة ولا يستطيع تحمل مصاريف العلاج.



ويقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أصبت في حادث سيارة أدى إلى كسر في الساقين وصعوبة في الحركة، والأطباء أشاروا بضرورة إجراء عملية وتركيب ٣٢ مسمارًا و٤ شرائح، وظروفى المادية لا تسمح لى بإجرائها، فأنا ليس لى دخل أو معاش، وأناشد وزارة الصحة ، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في تكاليف العملية، نظرا لظروفى المعيشية الصعبة .



للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٧٥٦٨٧٧١



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