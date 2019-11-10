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بين الناس

تركيب 32 مسمارا و4 شرائح.. مسن يناشد وزارة الصحة إجراء عملية جراحية بالساقين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:14 ص
صدى البلد
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وسام مختار
طالب رمضان محمد الديب، البالغ من العمر 65 عاما يقيم فى اوحافة بالفيوم، فى شكواه المقدمة لصـدى البلد، المسئولين فى وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة، حيث ان حالته وظروفه المعيشة صعبة ولا يستطيع تحمل مصاريف العلاج.

ويقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : أصبت في حادث سيارة أدى إلى كسر في الساقين وصعوبة في الحركة، والأطباء أشاروا بضرورة إجراء عملية وتركيب ٣٢ مسمارًا و٤ شرائح، وظروفى المادية لا تسمح لى بإجرائها، فأنا ليس لى دخل أو معاش، وأناشد وزارة الصحة ، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في تكاليف العملية، نظرا لظروفى المعيشية الصعبة .

للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٧٥٦٨٧٧١

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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