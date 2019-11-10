ننشر البرنامج الانتخابي للمستشار أحمد الجزار المرشح في انتخابات نادي القضاة

كشف محمد العمدة مدير الحملة الانتخابية للمستشار أحمد الجزار المحامي بنيابة النقض، المرشح على مقعد النيابة العامة، ضمن قائمة المستشار أحمد الشافعي، وذلك في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة، معالم البرنامج الانتخابي للمستشار الجزار.



وقال العمدة في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن البرنامج الانتخابي يعتمد على فكرة الجماعية في العمل، لأن العمل والنشاط الاجتماعي ليس حكرًا على أعضاء مجلس إدارة النادي فقط، ولكنها مسئولية مشتركة بين قضاة مصر جميعًا، مضيفًا أن البرنامج ينقسم إلي 12 محورًا رئيسيًا أغلبها بتعين تنفيذه بمشاركة مجموعات من القضاة إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.



وأضاف أنه يأتي على رأس المحاور، محور الإسكان من خلال تخصيص لجنة قوية يتم اختيارها من بعض القضاة يكون لهم باع في إبرام العقود ووضع الضمانات الكفيلة لتحقيق المشروع وتوفير أكبر قدر من المميزات الخاصة بإسكان القضاة، وكذلك المحور الاجتماعي من خلال تخصيص خط ساخن لتلقي المكالمات الطارئة وتكوين لجنة دائمة من القضاة تمثل النادي في المناسبات العامة، وعقد اجتماع دوري مع أعضاء مجلس إدارة نوادي القضاة بالأقاليم لتلبية احتياجاتهم والتي تصب في صالح الزملاء والارتقاء بخدمات هذه النوادي.



وبالنسبة للمحور الثقافي والفني، فيتم تشكيل لجنة من شيوخ القضاة تقوم بعقد ندوات بصفة دورية تهدف إلى ترسيخ المبادئ والتقاليد القضائية وعقد صالونات وأمسيات ثقافية وأدبية للقضاة المبدعين في مجالات الأدب وعرض مؤلفاتهم بصفة دورية، وكذلك المحور الترفيهي من خلال إقامة حفلات سمر للقضاة وعائلتهم بما يخلق مناخ للتعارف فيما بينهم، كما يتم عقد مؤتمرات وورش عمل في أفرع القانون المختلفة ومناقشة القوانين التي تصدر حديثًا وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات القانونية في جميع الدول لتبادل الخبرات القانونية والتعارف بين الشعوب.



وأما المحور العلمي، فيتم تشكيل لجنة تشريعية تقوم بصياغة بعد تعديلات القوانين التي تري لها لزومًا لذلك ويكون لها إبداء ملاحظات مكتوبة بشأن أي قانون يتم نقاشة وترفعها لمجلس النواب، على أن يتم تكريم القضاة الحاصلين على درجات الدكتوراة والماجستير كل عام، وبالنسبة للمحور الاقتصادي والخدمي، فيتم تدشين مبادرة الاكتفاء الذاتي من خلال أقامة معارض في كل المناسبات والأعياد وإحياء فكرة القرض الحسن الذي سبق وطق في عهد القاضي الجليل ممدوح مرعي، وبالنسبة للمحور الرياضي فيتم تزويد النادي ببعض الأنشطة والألعاب التي لا تسبب إزعاج للآخرين وإقامة دورات في كافة الألعاب وتبني مواهب أبناء القضاة في المجال الرياضي.



وبخصوص المحور الاجتماعي، فيتم تبني حملات تبرعات لمواجهة أزمة ألمت بمنطقة معينة في مصر وزيارة معاهد الأورام وتقديم هدايا عينية للمرضي وإقامة معارض خارج النادي لليتامى والفقراء والمساكين للملابس المستعملة أو الجديدة للتبرع بها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى ذلك، وكذلك في المحور الطبي والخدمات الصحية فسيتم التعاقد مع أطباء في كافة التخصصات بأسعار منخفضة غير تلك المتعاقد معها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وإبرام اتفاق مع بعض بنوك الدم في المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك من أجل توفير فصائل الدم المختلفة للقضاة وأقاربهم.



وفي المحور الإعلامي، إنشاء لجنة إعلامية توضع لها سياسة عمل هدفها الرد على الإساءات التي تمس القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد فيلم وثائقي عن القضاء والدور الذي يقوم به في نهضة المجتمع، وفي المحور الديني سيتم توفير عروض لأداء فريضة الحج والعمرة للقضاة بشروط وأقساط ميسرة تتناسب دخل كل قاضي وإقامة مسابقات في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية للقضاة وأسرهم باستمرار.