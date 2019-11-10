التعليم: مادة الكمبيوتر لـ أولى وثانية ثانوي خارج المجموع وبدون أعمال سنة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام، مادة دراسية اساسية ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ولا يوجد اعمال سنة عليها.



وشددت وزارة التربية والتعليم في تعليمات رسمية مكتوبة و مرسلة لجميع المديريات التعليمية ، على أن يتم معاملة طلاب فصول الخدمات الثانوي المسائية معاملة الطلاب المنتظمين ، بحيث سيؤدون الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات عملي و تحريري مثل زملاءهم.



وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020.



ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي على ما يلى: أولًا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات (الجبر وحساب المثلثات، والهندسة التحليلية)، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".



كما شمل القرار على مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية".



وتضمن القرار أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولًا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات".



كما شمل القرار على مواد دراسية للصف الثاني الثانوي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الرياضية".



كما تضمن القرار على مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وتطبيقات رياضية.



كما تضمن القرار على مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التاريخ، وعلم النفس والاجتماع، والجغرافيا، والفلسفة والمنطق".