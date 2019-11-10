AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي.. نابولي يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع جنوى

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
مباراة نابولي وجنوى
مباراة نابولي وجنوى
Advertisements
إسماعيل محمود
خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة فريقي نابولي وجنوىk في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين، حيث سدد لاعبو نابولي 13 تسديدة في المباراة منها 8 على المرمى ،بينما سدد لاعبو جنوى 8 كرات منهم 3 فقط على المرمى ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نابولي لـ 19 نقطة في المركز السابع، كما رفع جنوى رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. خافيير أجيري يقود ليجانيس للتعادل مع ريال سويسيداد

إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيرونا بـ الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. تورينو يعود لسكة الانتصارات ويكتسح بيرشيا برباعية

ترشيحاتنا

بمناسبة المولد النبوي .. غدا إجازة بجميع مدارس الجمهورية واستئناف الدراسة الاثنين

محمد رمضان وسمية الخشاب ومرتضى منصور ودينا الشربيني في عزاء هيثم أحمد زكي.. شاهد

دولارات حزب الله تشعل غضب اللبنانيين.. مراسل المنار يستعرض راتبه

بتكليف من الخطيب.. قرار جديد من الأهلي في مشروع استاد القلعة الحمراء

وكالة نيو ستار تشكر رجال مصر للطيران لإنقاذ الطائرة الأوكرانية من الحريق

نقل الفنان هادي الجيار الى مستشفى بـ أكتوبر بعد تعرضه لـ وعكة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

على شكل موزة.. أغرب سيارة في العالم تدخل موسوعة جينيس |شاهد

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني