الدوري الإيطالي.. نابولي يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع جنوى

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة فريقي نابولي وجنوىk في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.



وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين، حيث سدد لاعبو نابولي 13 تسديدة في المباراة منها 8 على المرمى ،بينما سدد لاعبو جنوى 8 كرات منهم 3 فقط على المرمى ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نابولي لـ 19 نقطة في المركز السابع، كما رفع جنوى رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر.





