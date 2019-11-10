هاني حتحوت يكشف عن أسباب غياب الجماهير عن بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الغياب الجماهيري عن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة شئ ليس جيد ويحول البطولة إلى مشهد لا نحب أن نراه خاصة فى أمم أفريقيا.



وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفرق السبعة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لا يضمون نجوما حتى يشاهدهم الجماهير.



وتابع الإعلامي هاني حتحوت، أن غياب المنتخبات العربية في البطولة الإفريقية سر غياب الجماهير المصرية عن البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

